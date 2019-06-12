Киев
Производители на букву “О”
Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
30 препаратов
30 препаратов
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Адрес
Украина, 04073, г. Киев, пер. Балтийский, 20А
Телефон
800-508-31-90
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МАГНИЙ СУДОРОГИ МЕДИВИТ
Таблетки №56
Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
от
152,10
грн
в 979 аптеках
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АСКОРВИТА МАКС
Таблетки №30
Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
от
203,94
грн
в 666 аптеках
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АСКОРВИТА МАКС
Таблетки шипучие №20
Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
от
176,20
грн
в 481 аптеке
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БИЛОМАГ ФОРТЕ МЕДИВИТ
Капсулы 570 мг №60
Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
от
259,70
грн
в 368 аптеках
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Мумие очищенное
Таблетки 0,2 г №60
Арония Фарм
от
140,00
грн
в 314 аптеках
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Гепаслим
Капсулы №30
Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
от
168,44
грн
в 310 аптеках
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МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ SHILAJIT ASIA
Таблетки №60
Экосвит Ойл
от
139,80
грн
в 287 аптеках
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ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВЫЙ (БЕРЕСТОВЫЙ)
100 мл №1
Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
от
145,90
грн
в 286 аптеках
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Какао масло "Dr.Oil"
Стик 15 г №10
от
143,45
грн
в 219 аптеках других городов
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Мумие натуральное очищенное
Пластина 5 г тм solution pharm №1
INDIO-PATHY HERBALS
от
28,80
грн
в 178 аптеках
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Мумие очищенное
Таблетки 0,2 г №30
Арония Фарм
от
65,53
грн
в 74 аптеках
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КАКАО-МАСЛО ФАСОВАННОЕ
15 г №1
Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
от
49,87
грн
в 70 аптеках
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МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ ПЛАСТИЧНОЕ
5 г пакет полиэтиленовый №1
Арония Фарм
от
40,79
грн
в 63 аптеках
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МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ SHILAJIT ASIA
5 г №1
Экосвит Ойл
от
48,00
грн
в 8 аптеках
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КАКАО-МАСЛО С ВИТАМИНАМИ A, E И МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ
Масло стаканчик полимерный 15 г №1
Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
от
57,20
грн
в 8 аптеках
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МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ SHILAJIT ASIA
Таблетки №30
Экосвит Ойл
от
78,40
грн
в 2 аптеках
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МАГНИЙ СУДОРОГИ МЕДИВИТ
Таблетки №50
Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
от
173,63
грн
в 1 аптеке
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