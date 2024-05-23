Все аптеки Украины
Клиническое питаниеКлиническое питаниеNUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТИМУМ смесь сухая для детей и взрослыхЦены в аптеках

NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТИМУМ смесь сухая для детей и взрослых 400 г, №1 - Запорожье (173901) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
655,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (2)
659,68 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
697,00
Экономия: -80,00 грн
617,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
710,84
Экономия: -52,77 грн
658,07 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
652,52
Экономия: -45,12 грн
607,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
648,69
Экономия: -43,52 грн
605,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
647,19
Экономия: -53,12 грн
594,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (2)
688,88
Экономия: -85,14 грн
603,74 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
660,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
652,58
Экономия: -53,93 грн
598,65 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Сурско-Литовская, 1
Всего: упаковка (1)
659,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (13)
661,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (2)
659,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
658,59 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
654,89 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (2)
653,33
Экономия: -48,66 грн
604,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
660,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (7)
669,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
715,39
Экономия: -110,70 грн
604,69 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
661,74 грн