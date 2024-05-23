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NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТИМУМ смесь сухая для детей и взрослых 400 г, №1 - Одесса (173901) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
654,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
661,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
658,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
656,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
657,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
726,24
Экономия: -96,05 грн
630,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
654,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
701,12
Экономия: -86,78 грн
614,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (2)
667,66
Экономия: -66,26 грн
601,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
660,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
660,27
Экономия: -55,99 грн
604,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (2)
659,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
696,85
Экономия: -94,11 грн
602,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
Всего: упаковка (1)
716,26
Экономия: -113,10 грн
603,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
717,07
Экономия: -113,56 грн
603,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (1)
669,56 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 7/9-Н
Всего: упаковка (3)
663,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 83-В
Всего: упаковка (2)
660,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (2)
663,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
668,95 грн