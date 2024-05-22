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NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТИМУМ смесь сухая для детей и взрослых 400 г, №1 - Львов (173901) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
628,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
664,52
Экономия: -65,87 грн
598,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (5)
675,25
Экономия: -72,16 грн
603,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (3)
700,06
Экономия: -95,71 грн
604,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (2)
656,16
Экономия: -59,20 грн
596,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (3)
637,89
Экономия: -40,58 грн
597,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
643,97
Экономия: -40,65 грн
603,32 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
683,40 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (9)
636,13
Экономия: -35,86 грн
600,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (1)
656,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
654,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (1)
661,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
662,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 22
Всего: упаковка (1)
662,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Сколе, ул. Данилы Галицкого, 7
Всего: упаковка (1)
659,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Нововолынск, просп. Дружбы, 8
Всего: упаковка (1)
657,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
658,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
662,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 19 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
606,00
Экономия: -6,52 грн
599,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Тернополь, ул. Русская, 21
Всего: упаковка (4)
657,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
658,34 грн