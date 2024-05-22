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NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТИМУМ смесь сухая для детей и взрослых 400 г, №1 - Киев (173901) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
659,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
660,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
670,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
660,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
659,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (1)
661,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
659,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
654,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (2)
657,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
661,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
669,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (16)
654,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
662,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (4)
667,85 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
657,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
666,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
Всего: упаковка (1)
662,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
657,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
658,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
661,50 грн