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Атаракс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер, №25 - Днепр (Днепропетровск) (2288) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 273 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
134,13
Экономия: -13,02 грн
121,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4)
131,47
Экономия: -10,36 грн
121,11 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
125,50
Экономия: -10,00 грн
115,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
144,50
Экономия: -32,90 грн
111,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
133,38
Экономия: -19,36 грн
114,02 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
129,80
Экономия: -14,30 грн
115,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
114,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
119,50
Экономия: -17,43 грн
102,07 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (4)
143,30
Экономия: -27,80 грн
115,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4)
131,08
Экономия: -16,69 грн
114,39 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
132,80
Экономия: -17,30 грн
115,50 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
132,82
Экономия: -19,19 грн
113,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
134,78
Экономия: -20,77 грн
114,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
115,08
Экономия: -13,01 грн
102,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4)
131,87
Экономия: -17,96 грн
113,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
114,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
125,50
Экономия: -10,00 грн
115,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5)
131,37
Экономия: -16,25 грн
115,12 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
132,99
Экономия: -18,92 грн
114,07 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
133,34
Экономия: -19,74 грн
113,60 грн