Винница (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
185,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40
Экономия при брони: -8,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
198,73
Экономия при брони: -29,01 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
185,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
192,80
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
191,44
Экономия при брони: -21,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
192,80
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm