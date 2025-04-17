Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40
Экономия при брони: -11,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40
Экономия при брони: -11,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
195,16
Экономия при брони: -27,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
185,10
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
193,25
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
194,88
Экономия при брони: -8,78 грн