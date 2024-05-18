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Банеоцин мазь туба 20 г, №1 - Запорожье (83293) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (147)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
256,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
283,64
Экономия: -40,98 грн
242,66 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
277,14
Экономия: -39,43 грн
237,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
252,02 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
284,99
Экономия: -42,51 грн
242,48 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
280,00
Экономия: -41,00 грн
239,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
268,47 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
280,00
Экономия: -41,00 грн
239,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
311,50
Экономия: -70,30 грн
241,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
272,99
Экономия: -30,51 грн
242,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
284,38
Экономия: -48,62 грн
235,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
267,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
252,02 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (147)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
256,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
286,16
Экономия: -55,30 грн
230,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
273,13
Экономия: -35,74 грн
237,39 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
295,30
Экономия: -50,60 грн
244,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 06 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (147)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
256,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
303,98
Экономия: -63,40 грн
240,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
269,75
Экономия: -32,68 грн
237,07 грн