К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено

В других городах:

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10 Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (15) 2701,00 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Стрый, ул. Басараб Ольги, 15 Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (13) 2519,30 грн Забронировать