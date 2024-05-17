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Ардуан лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон с растворителем в ампулах по 2 мл, №25 - Одесса (4273) Лекарственный препарат - Цены

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К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
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Открыто Закроется в 20:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (13)
2519,30 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (15)
2701,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом