К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено

В других городах:

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Стрый, ул. Басараб Ольги, 15 Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (13) 2519,30 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10 Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (15) 2701,00 грн Забронировать