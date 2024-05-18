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Аминоплазмаль® Гепа-10% раствор инфузионный флакон 500 мл, №10 - Запорожье (10705) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: раствор инфузионный (8)
3384,00
Экономия: -376,00 грн
3008,00 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
4367,06
Экономия: -443,56 грн
3923,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 31
Всего: флакон (5)
4242,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: раствор инфузионный (7)
4428,88
Экономия: -527,88 грн
3901,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: раствор инфузионный (2)
4164,48
Экономия: -386,63 грн
3777,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (1), флакон (6)
4374,71
Экономия: -474,65 грн
3900,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: флакон (8)
4163,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: раствор инфузионный (6)
4493,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: раствор инфузионный (2)
4682,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
Всего: флакон (6)
3848,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 70-А
Всего: флакон (7)
4173,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: раствор инфузионный (9)
4254,94
Экономия: -504,34 грн
3750,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: раствор инфузионный (8)
4219,29
Экономия: -412,29 грн
3807,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 29/35
Всего: флакон (4)
4939,20
Экономия: -511,00 грн
4428,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
Всего: упаковка (1)
4493,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
4178,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: раствор инфузионный (7)
3863,42 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-Р
Всего: флакон (8)
4169,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
4132,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
4157,20 грн