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Аминоплазмаль® Гепа-10% раствор инфузионный флакон 500 мл, №10 - Львов (10705) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: раствор инфузионный (4)
4767,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (1)
4475,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 52 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: раствор инфузионный (9)
4455,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: флакон (3)
4180,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
4455,30 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: флакон (6)
3848,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18-А
Всего: раствор инфузионный (1)
4475,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: флакон (4)
3632,13 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 17
Всего: раствор инфузионный (7)
3742,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: флакон (7)
4181,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
4517,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 38
Всего: раствор инфузионный (5)
4455,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 62-А
Всего: упаковка (1)
4455,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: флакон (8)
4068,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Пирогова, 16-Б
Всего: раствор инфузионный (6)
4455,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 6
Всего: раствор инфузионный (4)
4455,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Б
Всего: упаковка (1)
4455,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
4475,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Збараж, ул. Гралюка Романа, 2
Всего: раствор инфузионный (2)
4455,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, ул. Тимирязева, 1
Всего: упаковка (1)
4475,00 грн