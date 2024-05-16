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Аминоплазмаль® Гепа-10% раствор инфузионный флакон 500 мл, №10 - Харьков (10705) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: флакон (5)
4134,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: флакон (9)
4204,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1), флакон (7)
4549,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: раствор инфузионный (1)
4202,13
Экономия: -444,32 грн
3757,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: раствор инфузионный (9)
4239,37
Экономия: -485,95 грн
3753,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: флакон (9)
4564,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: флакон (1)
4176,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: флакон (8)
4396,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1), флакон (1)
4168,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1), флакон (5)
4196,24
Экономия: -442,82 грн
3753,42 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
4326,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: раствор инфузионный (6)
3906,64 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (2)
5230,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: раствор инфузионный (5)
4124,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: флакон (5)
4177,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
4178,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: раствор инфузионный (7)
3863,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: раствор инфузионный (2)
4682,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: флакон (8)
4163,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: раствор инфузионный (8)
4148,80
Экономия: -370,95 грн
3777,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (1), флакон (6)
4286,33
Экономия: -386,27 грн
3900,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: раствор инфузионный (7)
4317,25
Экономия: -416,25 грн
3901,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
4336,91
Экономия: -413,41 грн
3923,50 грн