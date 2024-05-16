Аминоплазмаль® Гепа-10% раствор инфузионный флакон 500 мл, №10 - Харьков (10705) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 14 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, ул. Данилевского, 6
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Харьков, ул. Балакирева, 8/1
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
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Харьков, просп. Победы, 65-Г
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Харьков, ул. Бекетова, 21
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, ул. Балакирева, 17-А
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Всего: раствор инфузионный (5)
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Харьков, въезд Балакирева, 1
Аптека 9-1-1
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Всего: флакон (5)
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Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
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Первомайский, м-н 1/2, 48
Мед-сервис
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Полтава, ул. Европейская, 104
Мед-сервис
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Днепр, ул. Батумская, 13
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Всего: флакон (8)
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Днепр, ул. Харьковская, 7-А
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Днепр, пл. Соборная, 14-Д
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Всего: упаковка (1), флакон (6)
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Днепр, пл. Соборная, 20
Аптека низких цен
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Всего: раствор инфузионный (7)
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Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
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Днепр, ул. Независимости, 16