Аминоплазмаль® Гепа-10% раствор инфузионный флакон 500 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (10705) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
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Днепр, пл. Соборная, 20
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Днепр, ул. Батумская, 13
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Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
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Кривой Рог, ул. Содружества, 70-А
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Полтава, ул. Европейская, 104
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Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
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Всего: раствор инфузионный (9)
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Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Аптека доброго дня
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Всего: флакон (4)
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Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 29/35
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
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Первомайский, м-н 1/2, 48
Аптека 9-1-1
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Всего: флакон (1)
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Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1), флакон (7)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20