Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗКРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫРАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯРастворы для парентерального питанияАминокислотыАминоплазмаль® Гепа-10%Цены в аптеках

Аминоплазмаль® Гепа-10% раствор инфузионный флакон 500 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (10705) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: раствор инфузионный (6)
4327,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: раствор инфузионный (7)
4317,25
Экономия: -416,25 грн
3901,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
4336,91
Экономия: -413,41 грн
3923,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: флакон (8)
4163,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (1), флакон (6)
4286,33
Экономия: -386,27 грн
3900,06 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: раствор инфузионный (8)
4148,80
Экономия: -370,95 грн
3777,85 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: раствор инфузионный (3)
4682,34 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: раствор инфузионный (8)
3326,08
Экономия: -318,08 грн
3008,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 31
Всего: флакон (5)
4242,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
Всего: флакон (6)
3848,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 70-А
Всего: флакон (7)
4173,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: раствор инфузионный (7)
3863,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: раствор инфузионный (8)
4320,95
Экономия: -513,95 грн
3807,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: раствор инфузионный (9)
4176,73
Экономия: -426,13 грн
3750,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 29/35
Всего: флакон (4)
4939,20
Экономия: -403,30 грн
4535,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
Всего: упаковка (1)
4327,83 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
4178,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: флакон (1)
4176,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1), флакон (7)
4549,20 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: флакон (5)
4134,90 грн