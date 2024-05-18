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Аспаркам таблетки блистер в пачке, №50 - Запорожье (35188) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (4)
74,00
Экономия: -41,00 грн
33,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
75,00
Экономия: -28,00 грн
47,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (6)
47,41 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (9)
67,15
Экономия: -22,62 грн
44,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (13)
61,35
Экономия: -20,39 грн
40,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (13)
51,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (8)
63,99
Экономия: -9,34 грн
54,65 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (31)
67,00
Экономия: -34,00 грн
33,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (5)
43,26 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (7)
67,00
Экономия: -34,00 грн
33,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (13)
60,99
Экономия: -6,34 грн
54,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (15)
34,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (18)
62,74
Экономия: -16,83 грн
45,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (7)
48,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (5)
51,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
67,00
Экономия: -34,00 грн
33,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (11)
63,60
Экономия: -28,97 грн
34,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (20)
61,30
Экономия: -26,67 грн
34,63 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 06 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (5)
75,00
Экономия: -22,00 грн
53,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
67,24
Экономия: -13,03 грн
54,21 грн