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Аспаркам таблетки блистер в пачке, №50 - Львов (35188) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеке
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (3)
54,20 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
61,83
Экономия: -7,79 грн
54,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (10)
53,55 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (12)
61,96
Экономия: -1,02 грн
60,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
60,63
Экономия: -15,36 грн
45,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (6)
60,99
Экономия: -6,34 грн
54,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
54,20 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (11)
53,55 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (7)
57,09 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
54,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (10)
67,99
Экономия: -13,34 грн
54,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (5)
66,99
Экономия: -12,34 грн
54,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (4)
54,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (23)
49,17
Экономия: -3,94 грн
45,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (12)
64,01
Экономия: -18,82 грн
45,19 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (3)
54,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (18)
59,50
Экономия: -4,85 грн
54,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 52 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (6)
68,99
Экономия: -14,34 грн
54,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
54,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
65,50
Экономия: -10,85 грн
54,65 грн