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Аспаркам таблетки блистер в пачке, №50 - Харьков (35188) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 407 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (5)
49,17 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (9)
53,55 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (7)
62,61
Экономия: -26,87 грн
35,74 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (16)
43,39 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (7)
38,18 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (6)
38,29 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (28)
62,75
Экономия: -27,03 грн
35,72 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (9)
40,95 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (12)
38,07 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
38,18 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (9)
37,97 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (7)
60,99
Экономия: -5,81 грн
55,18 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (20)
49,55 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
43,81 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (10)
51,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (22)
62,49
Экономия: -16,25 грн
46,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (33)
49,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (4)
41,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
38,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (12)
43,96 грн