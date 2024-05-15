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Аспаркам таблетки блистер в пачке, №50 - Днепр (Днепропетровск) (35188) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (49)
64,79
Экономия: -10,62 грн
54,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (23)
63,40
Экономия: -9,23 грн
54,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (26)
65,38
Экономия: -12,74 грн
52,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (6)
43,92 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (6)
60,99
Экономия: -5,81 грн
55,18 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4)
64,25
Экономия: -10,62 грн
53,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (9)
51,90 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (19)
63,00
Экономия: -23,83 грн
39,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (13)
68,20
Экономия: -29,02 грн
39,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (8)
60,50
Экономия: -5,32 грн
55,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (13)
64,75
Экономия: -11,12 грн
53,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (9)
53,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (39)
64,50
Экономия: -10,87 грн
53,63 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (31)
63,18
Экономия: -9,71 грн
53,47 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (14)
62,30
Экономия: -23,13 грн
39,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (9)
63,32
Экономия: -24,15 грн
39,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (6)
53,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (14)
62,05
Экономия: -22,83 грн
39,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (10)
51,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (4)
42,04 грн