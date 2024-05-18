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Андипал-B таблетки блистер в пачке, №20 - Запорожье (182533) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4), блистер (1)
85,96
Экономия: -14,90 грн
71,06 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5), блистер (1)
78,91
Экономия: -16,90 грн
62,01 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
83,50
Экономия: -17,04 грн
66,46 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
81,50
Экономия: -15,10 грн
66,40 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
79,99
Экономия: -13,53 грн
66,46 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (7)
80,12
Экономия: -9,49 грн
70,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2), блистер (1)
80,63
Экономия: -18,10 грн
62,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), блистер (1)
78,96
Экономия: -17,03 грн
61,93 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
77,30
Экономия: -13,30 грн
64,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2), блистер (1)
85,12
Экономия: -23,19 грн
61,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (5)
76,81
Экономия: -14,29 грн
62,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6), блистер (1)
87,08
Экономия: -25,15 грн
61,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
81,45
Экономия: -19,52 грн
61,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (5)
83,32
Экономия: -20,78 грн
62,54 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1), блистер (1)
82,50
Экономия: -18,50 грн
64,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (4)
79,84
Экономия: -17,91 грн
61,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2), блистер (1)
81,86
Экономия: -19,35 грн
62,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
83,92
Экономия: -21,99 грн
61,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
86,58
Экономия: -24,65 грн
61,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
77,55
Экономия: -15,04 грн
62,51 грн