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Андипал-B таблетки стрип, №20 - Запорожье (182532) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
82,00
Экономия: -19,40 грн
62,60 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (14)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (7)
84,00
Экономия: -21,40 грн
62,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (3)
82,00
Экономия: -19,40 грн
62,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -7,40 грн
62,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (4)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (4)
70,00
Экономия: -7,40 грн
62,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
82,00
Экономия: -19,40 грн
62,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (3)
82,00
Экономия: -19,40 грн
62,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн