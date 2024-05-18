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Андипал-B таблетки стрип, №100 - Запорожье (110752) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: таблетки (40)
390,00
Экономия: -71,00 грн
319,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки (20)
370,00
Экономия: -51,00 грн
319,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
336,18 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (10)
370,00
Экономия: -51,00 грн
319,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки (80)
337,97 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
370,00
Экономия: -51,00 грн
319,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
370,00
Экономия: -51,00 грн
319,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: таблетки (30)
347,44 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: таблетки (70)
390,00
Экономия: -71,00 грн
319,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: таблетки (60)
370,00
Экономия: -51,00 грн
319,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
350,00
Экономия: -31,00 грн
319,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
410,00
Экономия: -91,00 грн
319,00 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: таблетки (10)
326,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
336,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (10)
335,59 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: таблетки (30)
326,51 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: таблетки (50)
370,00
Экономия: -51,00 грн
319,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: таблетки (70)
370,00
Экономия: -51,00 грн
319,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: таблетки (80)
335,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
370,00
Экономия: -51,00 грн
319,00 грн