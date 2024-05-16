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Белладонны экстракт суппозитории ректальные, №10 - Харьков (10336) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
65,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
80,50
Экономия: -14,14 грн
66,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
76,25
Экономия: -17,63 грн
58,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,63 грн
66,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: суппозитории ректальные (5)
74,12
Экономия: -21,68 грн
52,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
65,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (3)
80,50
Экономия: -14,14 грн
66,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (4), суппозитории ректальные (1)
74,23
Экономия: -17,09 грн
57,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
69,00
Экономия: -14,68 грн
54,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (2)
85,50
Экономия: -19,14 грн
66,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (2)
62,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
71,42
Экономия: -3,12 грн
68,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 19 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
77,99
Экономия: -11,63 грн
66,36 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 19 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (3)
77,50
Экономия: -11,14 грн
66,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
75,50
Экономия: -9,14 грн
66,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (4)
79,99
Экономия: -13,63 грн
66,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (3)
85,50
Экономия: -19,14 грн
66,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
59,12 грн