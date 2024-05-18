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Аскорутин таблетки блистер, №50 - Запорожье (24758) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
55,00
Экономия: -14,50 грн
40,50 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
55,00
Экономия: -14,50 грн
40,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (5)
60,00
Экономия: -19,50 грн
40,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2), блистер (3)
42,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3), блистер (4)
52,55
Экономия: -11,03 грн
41,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4), блистер (4)
48,13
Экономия: -8,59 грн
39,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
42,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
49,60
Экономия: -8,55 грн
41,05 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
55,00
Экономия: -14,50 грн
40,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (2)
39,15 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (5)
55,00
Экономия: -14,50 грн
40,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
46,43
Экономия: -5,38 грн
41,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (7), блистер (2)
38,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
49,17
Экономия: -6,23 грн
42,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4), блистер (3)
45,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
44,48 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
55,00
Экономия: -14,50 грн
40,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3), блистер (2)
49,10
Экономия: -8,65 грн
40,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки (40)
47,79
Экономия: -9,76 грн
38,03 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 07 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
60,00
Экономия: -19,00 грн
41,00 грн