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Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2,5 % ампула 1 мл в блистере в коробке, №10 - Харьков (23724) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
264,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: ампула (4)
268,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
264,00 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
270,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
264,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
278,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
264,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
264,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
281,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: ампула (6)
282,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
282,20 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
281,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -32,24 грн
248,75 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (5), ампула (8)
280,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: ампула (5)
256,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
264,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
264,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (3), ампула (2)
283,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1), ампула (5)
322,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1), ампула (7)
366,20 грн