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Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг блистер, №50 - Львов (85639) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (30)
32,03
Экономия: -3,59 грн
28,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
25,63 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
31,08
Экономия: -0,93 грн
30,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
31,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
31,08
Экономия: -0,93 грн
30,15 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (1)
27,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (2)
26,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 20/16
Всего: упаковка (1)
25,62 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
31,08
Экономия: -0,93 грн
30,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: блистер (3)
31,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
31,07
Экономия: -0,93 грн
30,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (2)
28,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Торговица, 4
Всего: блистер (1)
25,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
Всего: упаковка (4)
29,82
Экономия: -0,21 грн
29,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Весенняя, 2-Б
Всего: упаковка (2)
28,54
Экономия: -0,43 грн
28,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 19
Всего: упаковка (1)
27,03 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
Всего: упаковка (1)
28,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сколе, ул. Данилы Галицкого, 6-А
Всего: блистер (3)
25,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Шевченко Тараса, 1-А
Всего: упаковка (1)
26,21
Экономия: -0,05 грн
26,16 грн