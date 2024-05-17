Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг блистер, №50 - Львов (85639) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (30)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
В других городах:
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Здорова родина
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 20/16
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: блистер (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Торговица, 4
Здорова родина
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
Здорова родина
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Весенняя, 2-Б
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 19
Здорова родина
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Сколе, ул. Данилы Галицкого, 6-А
Здорова родина
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Шевченко Тараса, 1-А