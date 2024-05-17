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Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка, №25 - Львов (5521) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (4)
29,47
Экономия: -1,94 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (5)
29,47
Экономия: -1,94 грн
27,53 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (6)
29,30
Экономия: -1,77 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
30,00
Экономия: -2,47 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (8)
30,54
Экономия: -3,01 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (3)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
29,47
Экономия: -1,94 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (4)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (5)
29,47
Экономия: -1,94 грн
27,53 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (4)
29,47
Экономия: -1,94 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (2)
30,28
Экономия: -2,75 грн
27,53 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (8)
28,54
Экономия: -1,01 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (4)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (3)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (2)
29,47
Экономия: -1,94 грн
27,53 грн