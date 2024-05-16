Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИАНТИДЕПРЕССАНТЫНеселективные ингибиторы обратного нейронального захвата моноаминовАмитриптилинАмитриптилинЦены в аптеках

Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка, №25 - Киев (5521) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (5)
28,60
Экономия: -1,07 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: упаковка (2)
29,46
Экономия: -1,93 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 6-А
Всего: упаковка (3)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (2)
28,00
Экономия: -0,47 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
28,89
Экономия: -1,36 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
Всего: упаковка (2)
31,01
Экономия: -3,48 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (6)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
28,24
Экономия: -0,71 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Салютная, 2
Всего: упаковка (3)
29,33
Экономия: -1,80 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
Всего: упаковка (1)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 5
Всего: упаковка (4)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (6)
31,07
Экономия: -3,54 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (5)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 12-Б
Всего: упаковка (3)
29,40
Экономия: -1,87 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вернадского Академика, 16
Всего: упаковка (4)
28,00
Экономия: -0,47 грн
27,53 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 150
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,55 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Алиевой З., 66/1
Всего: упаковка (4)
30,68
Экономия: -3,15 грн
27,53 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-В
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
27,83
Экономия: -0,30 грн
27,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
Всего: упаковка (3)
29,75
Экономия: -2,22 грн
27,53 грн