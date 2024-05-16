Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка, №25 - Киев (5521) Лекарственный препарат - Цены
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Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
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Киев, просп. Оболонский, 6-А
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Киев, ул. Берлинского Максима, 14
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Киев, ул. Гмыри Бориса, 12-Б
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Киев, бульв. Вернадского Академика, 16
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Бровары, ул. Киевская, 150
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Ирпень, ул. Алиевой З., 66/1
Аптека бам
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Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
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Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-В
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Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34