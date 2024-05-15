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Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка, №25 - Днепр (Днепропетровск) (5521) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (4)
30,40
Экономия: -2,89 грн
27,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (2)
16,59 грн
В других городах:
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (1)
28,30
Экономия: -0,79 грн
27,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
17,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (3)
29,24
Экономия: -1,73 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (2)
29,50
Экономия: -1,99 грн
27,51 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
16,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (2)
30,40
Экономия: -2,89 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
29,47
Экономия: -1,96 грн
27,51 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
16,91
Экономия: -0,91 грн
16,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
22,00
Экономия: -6,00 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
16,91
Экономия: -0,91 грн
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
Всего: упаковка (1)
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-У
Всего: упаковка (3)
29,50
Экономия: -1,99 грн
27,51 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 55
Всего: упаковка (4)
29,14
Экономия: -1,63 грн
27,51 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (3)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (2)
30,20
Экономия: -2,69 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (2)
29,47
Экономия: -1,96 грн
27,51 грн