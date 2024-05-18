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Арфазетин сбор фильтр-пакет 1.5 г в пачке, №20 - Запорожье (40701) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
87,12
Экономия: -32,19 грн
54,93 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
66,55
Экономия: -3,64 грн
62,91 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
87,50
Экономия: -16,50 грн
71,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -24,00 грн
56,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -24,00 грн
56,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
82,99
Экономия: -11,99 грн
71,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
81,58
Экономия: -9,66 грн
71,92 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -24,00 грн
56,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -26,15 грн
53,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
75,65
Экономия: -21,80 грн
53,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
77,97
Экономия: -24,12 грн
53,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
73,67
Экономия: -19,82 грн
53,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
82,94
Экономия: -29,00 грн
53,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
85,43
Экономия: -31,60 грн
53,83 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
78,99
Экономия: -7,99 грн
71,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
82,02
Экономия: -28,17 грн
53,85 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
73,06
Экономия: -19,23 грн
53,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
86,05
Экономия: -32,20 грн
53,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
88,05
Экономия: -34,13 грн
53,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
78,29
Экономия: -24,46 грн
53,83 грн