Киев
О товаре
Тифим Ви вакцина для профилактики брюшного тифа полисахаридная жидкая (Typhim Vi vaccine for the prevention of typhoid fever polysaccharide liquid)
Тифим Ви вакцина для профилактики брюшного тифа полисахаридная жидкая (Typhim Vi vaccine for the prevention of typhoid fever polysaccharide liquid)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
В Винница товар временно недоступен
Предлагаем ознакомиться с аналогами и похожими товарами, доступными в городе
Просмотреть доступные аналоги
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню