действующее вещество: Rabies vaccine for human use, prepared on cell cultures (inactivated);

Rabies virus, Wistar Rabies PM/WI 38–1503–3M strain (inactivated);

одна иммунизирующая доза вакцины (0,5 мл) после разведения содержит:

инактивированный вирус бешенства* штамм Wistar PM/WI 38–1503–3M ≥ 2,5 МЕ**

вспомогательные вещества:

порошок***: 26,3 мг;

мальтоза;

раствор альбумина человека 20% 0,125 мл;

среда ВМЕ**** 0,025 мл;

вода для инъекций до 0,5 мл.

Растворитель: 0,4% раствор хлорида натрия 0,5 мл.

* Выращенный на клеточной культуре Vero и инактивированный β-пропиолактоном;

** количество, измеряемое в соответствии с международными стандартами и NIH тестом;

*** состав порошка до этапа лиофилизации;

**** ВМЕ: среда эрла: смесь минеральных солей, витаминов и аминокислот, включая L-фенилаланин.