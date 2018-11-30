Способ применения

Вакцина вводится внутримышечно: детям в возрасте младше 12 месяцев — в переднелатеральную поверхность бедра, взрослым и детям в возрасте старше 12 месяцев — в дельтовидную мышцу.

Не вводить вакцину в ягодичный участок.

Не вводить вакцину внутрисосудисто.

Относительно инструкций по приготовлению суспензии см. раздел «Особые меры предосторожности».

При проведении иммунизации на территории Украины следует руководствоваться действующими приказами Минздрава Украины по проведению профилактических прививок.

Дозировка

Одна иммунизирующая доза составляет 0,5 мл вакцины, вводится внутримышечно.

Вакцину Верораб® вводят детям и взрослым, применяя одинаковый режим дозирования.

Схема проведения прививок определяется в соответствии с обстоятельствами и наличием предварительных прививок против бешенства в анамнезе и антирабического иммунного состояния пациента (см. таблицы 1 и 2).

Профилактическая иммунизация (преэкспозиционная иммунизация)

Первичная иммунизация на основании рекомендаций ВОЗ проводится 3 дозами вакцины Верораб® по 0,5 мл по схеме: 0-й, 7-й и 28-й день. Дозу, предусмотренную на 28 день, можно ввести на 21 день.

Рекомендуется проводить ревакцинацию и регулярные серологические тесты для оценки состояния сероконверсии пациента.

Частота введения бустерных доз и проведение тестов приведены в таблице 1.

Каждая доза бустера заключается во введении одной дозы вакцины 0,5 мл.

Вакцину Верораб® можно назначать для ревакцинации после первичной иммунизации антирабической культуральной вакциной (антирабическая вакцина, изготовленная на клеточной культуре VERO или на диплоидных клетках человека (HDCV — human diploid cell vaccine).

Таблица 1

Рекомендации по профилактической иммунизации в зависимости от характера риска

КОНТАКТ СТЕПЕНЬ РИСКА КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ИММУНИЗАЦИЯ ПОСТОЯННЫЙ Постоянное присутствие вируса в высоких концентрациях. Способ заражения: контакт с аэрозолями, контакт со слизистой оболочкой, укусы или царапины. Источник заражения может быть неизвестным. Персонал исследовательских и производственных лабораторий, который работает со штаммами вируса бешенства. Первичная вакцинация. Серологические тесты каждые 6 месяцев. Ревакцинация в случае снижения уровня антител ниже защитного порога*. ЧАСТЫЙ Как правило, влияние эпизодическое. Способ заражения: контакт с аэрозолями, контакт со слизистой оболочкой, укусы или царапины. Источник заражения может быть неизвестным. Персонал диагностических лабораторий по диагностике бешенства. Ветеринары, спелеологи, работники природных парков и работники лесных хозяйств, которые работают на энзоотических территориях. Первичная вакцинация. Ревакцинация через 1 год. Серологические тесты каждые 2 года. Дальнейшая ревакцинация в случае снижения уровня антител ниже защитного порога*. НЕЧАСТЫЙ Часто эпизодическое влияние. Способ заражения: контакт со слизистой оболочкой, укусы или царапины. Ветеринары, работники природных парков и лесных хозяйств, которые работают в регионах с низким энзоотическим уровнем. Туристы, которые путешествуют в энзоотические районы. Студенты, изучающие ветеринарию. Первичная вакцинация. Ревакцинация через 1 год. Последующие ревакцинации проводят каждые 5 лет.

* Необходимо ввести бустерную дозу, если уровень нейтрализующих антител существенно снижается ниже защитного порога (0,5 МЕ/мл, определенный методом RFFIT (Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test) — анализ быстрого ингибирования фокусов флуорисценции).

Для лиц с иммунодефицитом серологическое исследование следует проводить через 2–4 нед после вакцинации. Если по результатам теста титры антител четко ниже уровня 0,5 МЕ/мл, то целесообразно ввести еще одну дополнительную дозу.

Лечебно-профилактическая иммунизация (постэкспозиционная иммунизация)

Лечебно-профилактические мероприятия включают в себя местную неспецифическую обработку ран, иммунизацию и, в случае необходимости, пассивную иммунизацию антирабическим иммуноглобулином. Меры зависят от типа контакта или поражения (см. таблицу 2), состояния животного (см. таблицу 3) и иммунного статуса пациента в отношении бешенства.

Первая помощь: местная обработка раны.

Местная обработка всех укусов и царапин очень важна и должна проводиться немедленно. Рекомендации по оказанию первой помощи включают немедленное промывание раны в течение по меньшей мере 15 минут водой с мылом/моющим средством, применение повидон-йода или любого другого средства, оказывающего дезинфицирующее действие на вирус бешенства. В случае отсутствия мыла или дезинфицирующих средств рану необходимо тщательно промыть водой.

В случае необходимости дополнительно может быть проведена экстренная профилактика столбняка и антибиотикотерапия для предотвращения развития других инфекций.

Иммунизация

Таблица 2

Рекомендации ВОЗ по лечебно-профилактическим мероприятиям в зависимости от категории контакта и тяжести травмы

Категория тяжести Тип контакты Степень риска Рекомендуемая тактика введения I Прикосновение или кормление животных. Ослюнение неповрежденной кожи. Отсутствует Лечение не требуется, если доступны достоверные данные амбулаторной карты (анамнез). II Укусы открытых участков кожи. Мелкие царапины или ссадины без кровотечения. Средний Немедленно ввести вакцину; местная обработка раны. III Единичные или множественные укусы или царапины. Ослюнение поврежденных участков кожи. Загрязнение слизистых оболочек слюной (т.е. облизывание). Контакт с летучими мышами. Высокий Немедленное введение антирабического иммуноглобулина и немедленная вакцинация против бешенства; местная обработка раны.

Таблица 3

Порядок действий в зависимости от состояния животного

Обстоятельства Порядок действий относительно Комментарии животного пациента Животное отсутствует. Обстоятельства, вызывающие подозрение, или неизвестные обстоятельства - Направить в антирабический центр для лечения Лечение(б) всегда завершается Мертвое животное Обстоятельства, вызывающие подозрение или не вызывающие подозрения Направляют образцы головного мозга животного для проведения исследования на бешенство в аккредитованную лабораторию Направить в антирабический центр для лечения Прекратить лечение(б), если результаты теста отрицательные, а в противоположном случае — продолжить лечение Живое животное Обстоятельства, не вызывающие подозрений Взятие животного под ветеринарное наблюдение(а) Отложить лечение против бешенства Лечение(б) продолжить в соответствии с результатами ветеринарного наблюдения за животным Живое животное Подозрительные обстоятельства Взятие животного под ветеринарное наблюдение(а) Направить в антирабический центр для лечения Прекратить лечение(б), если результаты ветеринарного наблюдения исключают начальные сомнения, а в другом случае — продолжить

(а) Согласно рекомендациям ВОЗ, минимальный срок ветеринарного наблюдения за собаками или кошками составляет 10 дней.

(б) Лечение рекомендовано в зависимости от тяжести раны, см. таблицу 2.

Лечебно-профилактическая иммунизация должна проводиться под наблюдением врача только в антирабическом центре и как можно скорее после контакта.

Вакцинация неиммунизированных лиц (лица, которым не проводили профилактическую иммунизацию):

Протокол Эссен (Essen)

Пять доз вакцины Верораб® по 0,5 мл вводят на 0-й день, 3-й, 7-й, 14-й и 28-й день

или

Протокол Загреб (Zagreb) (схема 2–1-1).

Вводят четыре дозы по 0,5 мл вакцины Верораб® ®: одна доза вводится в дельтовидную мышцу правой руки и еще одна доза вводится в дельтовидную мышцу левой руки на 0-й день, а затем по одной дозе вводят в дельтовидную мышцу на 7-й и 21-й дни (см. раздел «Способ применения» для определения места введения у детей младшего возраста).

Независимо от используемого режима, вакцинацию не следует прекращать, кроме случаев, когда состояние здоровья животного позволяет это сделать (см. таблицу 3).

Независимо от используемой схемы, на 0-й день одновременно с вакциной необходимо ввести антирабический иммуноглобулин при поражении III категории тяжести (классификация ВОЗ, см. таблицу 2). Антирабический иммуноглобулин вводят в следующих дозах:

человеческий антирабический иммуноглобулин (HRIG): 20 МЕ на 1 кг массы тела

или

конский антирабический иммуноглобулин (ERIG): 40 МЕ на 1 кг массы тела.

Для получения более подробной информации следует обратиться к инструкциям по медицинскому применению препаратов человеческого антирабического иммуноглобулина (HRIG) или конского антирабического иммуноглобулина (ERIG). Вакцину следует вводить в участок тела, противоположный месту введения антирабического иммуноглобулина.

Пациентам с иммунодефицитом при поражении II категории тяжести (по классификации ВОЗ, см. таблицу 2) антирабический иммуноглобулин вводят одновременно с вакциной.

Вакцинация ранее иммунизированных лиц (подтверждена полная профилактическая вакцинация)

Если профилактическую вакцинацию проводили менее 5 лет назад (антирабическая вакцина на основе клеточных культур), вводят две бустерные дозы на 0-й и 3-й день. Введение антирабического иммуноглобулина не требуется.

Если профилактическую иммунизацию проводили более 5 лет назад, в случае неполной иммунизации или в сомнительных случаях пациента не следует рассматривать как полностью иммунизированного и необходимо начать полный комплекс лечебно-профилактических антирабических мероприятий (см. пункт «Вакцинация неиммунизированных лиц»).

Для пациентов с иммунодефицитным состоянием необходимо также начать полный комплекс лечебно-профилактических антирабических мероприятий (см. пункт «Вакцинация неиммунизированных лиц»).