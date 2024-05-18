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Актилизе® лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон с растворителем во флаконах по 50 мл, №1 - Запорожье (12217) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
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Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
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21732,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (2)
23950,00 грн
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Харьков, ул. Балакирева, 17-А
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21441,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом