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Бетаферон® порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 9,6 млн МЕ флакон с растворителем в шприце, №15 - Харьков (67838) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Варва, ул. Мира, 48-В
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Ладан, ул. Мира, 75
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
16299,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
16299,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 51 мин
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
16299,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Прилуки, ул. Киевская, 307
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
16299,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Прилуки, ул. Киевская, 305
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
16299,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 51 мин
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
16299,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
16299,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
16299,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
16299,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
16299,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 21 мин
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
16299,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Прилуки, ул. Киевская, 56
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
16299,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Борзна, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Сосница, ул. Черниговская, 15/2
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
16299,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 51 мин
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 120
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
16299,10 грн