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Амизон® таблетки, покрытые оболочкой 0,125 г блистер, №10 - Запорожье (99359) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (1)
64,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Святогорская, 10
Всего: упаковка (1)
59,40
Экономия: -2,40 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
59,32
Экономия: -1,95 грн
57,37 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Перещепино, м-н Кольчинский, 6
Всего: упаковка (3)
74,30
Экономия: -17,30 грн
57,00 грн
Мед-сервис
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (1)
67,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 1
Всего: упаковка (1)
51,20 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:00
Херсон, ул. Университетская, 161
Всего: упаковка (1)
47,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
Всего: упаковка (1)
68,10
Экономия: -11,10 грн
57,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
72,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
61,29
Экономия: -0,48 грн
60,81 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (2)
69,70
Экономия: -2,09 грн
67,61 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (1)
79,00
Экономия: -2,37 грн
76,63 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (3)
62,81
Экономия: -7,04 грн
55,77 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
76,20
Экономия: -2,29 грн
73,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Иванков, ул. Киевская, 30-А
Всего: упаковка (1)
67,39 грн