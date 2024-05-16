Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯПрочие противовирусные средстваЭнисамия йодидАмизон®Цены в аптеках

Амизон® таблетки, покрытые оболочкой 0,125 г блистер, №10 - Киев (99359) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (3)
62,81
Экономия: -7,04 грн
55,77 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (1)
79,00
Экономия: -2,37 грн
76,63 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
76,20
Экономия: -2,29 грн
73,91 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (2)
69,70
Экономия: -2,09 грн
67,61 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
73,00 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Португальская, 2-А
Всего: упаковка (4)
59,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Иванков, ул. Киевская, 30-А
Всего: упаковка (1)
67,39 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 6
Всего: упаковка (1)
57,89 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
60,67
Экономия: -0,12 грн
60,55 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Всего: упаковка (1)
124,50
Экономия: -3,73 грн
120,77 грн
Мед-сервис
Подробнее
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (1)
67,44 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Почаев, ул. Воссоединения, 8
Всего: упаковка (1)
56,94
Экономия: -0,30 грн
56,64 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Перещепино, м-н Кольчинский, 6
Всего: упаковка (3)
74,30
Экономия: -17,30 грн
57,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (1)
64,50 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Святогорская, 10
Всего: упаковка (1)
59,40
Экономия: -2,40 грн
57,00 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
72,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 1
Всего: упаковка (1)
51,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
68,09
Экономия: -0,33 грн
67,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
59,36
Экономия: -1,99 грн
57,37 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
70,30 грн