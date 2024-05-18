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Амизон® таблетки, покрытые оболочкой 0,25 г блистер, №40 - Запорожье (876751) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
446,00
Экономия: -111,40 грн
334,60 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
418,00
Экономия: -83,40 грн
334,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
460,00
Экономия: -125,40 грн
334,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
328,29
Экономия: -27,82 грн
300,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
410,21
Экономия: -102,77 грн
307,44 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
371,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
409,99
Экономия: -51,12 грн
358,87 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
418,00
Экономия: -83,40 грн
334,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
418,00
Экономия: -83,40 грн
334,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер (1)
354,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
408,99
Экономия: -50,12 грн
358,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
418,14
Экономия: -82,90 грн
335,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
371,27 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
418,00
Экономия: -83,40 грн
334,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (1)
396,87
Экономия: -107,27 грн
289,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
390,41
Экономия: -82,93 грн
307,48 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
354,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
380,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
427,19
Экономия: -115,59 грн
311,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
387,77
Экономия: -54,99 грн
332,78 грн