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Аминазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 25 мг блистер в коробке, №20 - Львов (91292) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеке
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
91,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
69,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
78,53
Экономия: -4,12 грн
74,41 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
83,50
Экономия: -6,70 грн
76,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
91,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
75,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (4)
86,50
Экономия: -9,70 грн
76,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
81,50
Экономия: -4,70 грн
76,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (8)
83,08
Экономия: -4,08 грн
79,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
87,30
Экономия: -11,50 грн
75,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
83,04
Экономия: -8,25 грн
74,79 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (18)
80,50
Экономия: -3,70 грн
76,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
86,50
Экономия: -9,70 грн
76,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -9,19 грн
76,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
76,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (1)
91,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
79,99
Экономия: -3,19 грн
76,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
85,50
Экономия: -8,70 грн
76,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (3)
87,39
Экономия: -10,59 грн
76,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
85,13
Экономия: -6,18 грн
78,95 грн