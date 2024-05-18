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Аминазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер в коробке, №10 - Запорожье (285597) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
79,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (2)
77,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
82,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
Всего: упаковка (1)
77,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (1)
77,37 грн
В других городах:
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (40)
91,57
Экономия: -8,82 грн
82,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
77,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
82,24 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (2)
87,73
Экономия: -4,96 грн
82,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (2)
90,48
Экономия: -4,48 грн
86,00 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, просп. Конституции, 19
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
Всего: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (2)
77,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
83,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (2)
77,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Аулы, ул. Центральная, 15-А
Всего: упаковка (1)
83,05 грн