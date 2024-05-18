Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАОтхаркивающие средстваБагульник болотныйБагульника болотного побегиЦены в аптеках

Багульника болотного побеги побеги 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Запорожье (68568) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
55,59
Экономия: -18,71 грн
36,88 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
55,00
Экономия: -16,00 грн
39,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
34,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -6,41 грн
45,14 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
48,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
47,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
48,94
Экономия: -12,11 грн
36,83 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
50,27 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
53,88
Экономия: -17,06 грн
36,82 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
44,85
Экономия: -8,03 грн
36,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
56,26
Экономия: -19,44 грн
36,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
57,55
Экономия: -20,73 грн
36,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
49,53
Экономия: -12,71 грн
36,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
52,85
Экономия: -17,56 грн
35,29 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
37,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
51,10
Экономия: -14,28 грн
36,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
50,54
Экономия: -13,72 грн
36,82 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (2)
37,49 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (3)
52,45
Экономия: -15,57 грн
36,88 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (2)
53,35
Экономия: -16,51 грн
36,84 грн