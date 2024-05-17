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Багульника болотного побеги побеги 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Львов (68568) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (2)
61,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
61,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
49,99
Экономия: -13,94 грн
36,05 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
36,12 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
61,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
47,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
52,50
Экономия: -7,06 грн
45,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
39,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
50,81
Экономия: -5,37 грн
45,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
53,70
Экономия: -6,52 грн
47,18 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
37,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
52,56
Экономия: -8,32 грн
44,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
52,76
Экономия: -6,36 грн
46,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
46,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (3)
55,60
Экономия: -18,23 грн
37,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (3)
47,71
Экономия: -2,43 грн
45,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (2)
43,81 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (2)
61,75 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
Всего: упаковка (1)
37,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
43,76 грн