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Багульника болотного побеги побеги 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Харьков (68568) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
40,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
41,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
53,30
Экономия: -23,35 грн
29,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
37,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
48,07 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
37,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
37,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
54,98
Экономия: -19,58 грн
35,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
53,44
Экономия: -18,04 грн
35,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Котляра Евгения, 7
Всего: упаковка (1)
44,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (3)
37,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (3)
50,25
Экономия: -4,86 грн
45,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
43,13
Экономия: -14,98 грн
28,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
30,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
54,14
Экономия: -15,11 грн
39,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
46,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
50,98
Экономия: -13,08 грн
37,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
Всего: упаковка (1)
40,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (3)
32,53 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
50,27 грн