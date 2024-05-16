Аскофен Л таблетки блистер в пачке, №100 - Харьков (844470) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Всего: упаковка (3), блистер (6)
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Ощад аптека
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
В других городах:
Аптека твого миста
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Всего: таблетки (90)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Ощад аптека
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 128
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Наличие на 2024-05-17 - 13:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Наличие на 2024-05-17 - 13:00
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Наличие на 2024-05-17 - 15:00