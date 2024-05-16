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Аскофен Л таблетки блистер в пачке, №100 - Харьков (844470) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3), блистер (6)
257,58
Экономия: -34,02 грн
223,56 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
229,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
255,90
Экономия: -32,34 грн
223,56 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: таблетки (90)
243,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
229,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
229,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
229,10 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
229,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
229,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
229,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
229,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
229,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
229,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
229,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
229,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 128
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
229,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 13:00
229,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 13:00
229,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
229,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
229,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
229,10 грн