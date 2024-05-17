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Аскофен Л таблетки блистер, №10 - Одесса (21333) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (8)
38,21
Экономия: -13,71 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
29,80
Экономия: -5,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
28,00
Экономия: -3,50 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (10)
32,10
Экономия: -7,60 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (4)
29,91
Экономия: -5,41 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (9)
29,40
Экономия: -4,90 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (8)
33,62
Экономия: -9,12 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (8)
29,43
Экономия: -4,93 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
27,44
Экономия: -2,94 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (2)
29,93
Экономия: -5,43 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (8)
31,90
Экономия: -7,40 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (11)
33,62
Экономия: -9,12 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (6)
29,80
Экономия: -5,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (21)
30,00
Экономия: -5,50 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (7)
28,50
Экономия: -4,00 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (8)
31,52
Экономия: -7,02 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (8)
28,70
Экономия: -4,20 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (8)
31,14
Экономия: -6,64 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (9)
27,44
Экономия: -2,94 грн
24,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (9)
30,00
Экономия: -5,50 грн
24,50 грн