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Аскофен Л таблетки блистер, №10 - Харьков (21333) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (16)
27,80
Экономия: -3,31 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (6)
28,50
Экономия: -4,01 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (7)
27,40
Экономия: -2,91 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (7)
28,70
Экономия: -4,21 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (5)
34,20
Экономия: -9,71 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (11)
26,24
Экономия: -1,75 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (2)
29,60
Экономия: -5,11 грн
24,49 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (6)
27,44
Экономия: -2,95 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Всего: упаковка (10)
31,90
Экономия: -7,41 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
Всего: упаковка (2)
35,20
Экономия: -10,71 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
30,00
Экономия: -5,51 грн
24,49 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
Всего: упаковка (1)
33,61
Экономия: -9,12 грн
24,49 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 4
Всего: упаковка (6)
28,10
Экономия: -3,61 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ольшаны, ул. Центральная, 1-Е
Всего: упаковка (2)
30,62
Экономия: -6,13 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Змиев, ул. Административная, 5
Всего: упаковка (6)
35,20
Экономия: -10,71 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
Всего: упаковка (2)
38,23
Экономия: -13,74 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (3)
35,20
Экономия: -10,71 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Батюка, 36
Всего: упаковка (4)
38,23
Экономия: -13,74 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (3)
27,80
Экономия: -3,31 грн
24,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (14)
27,00
Экономия: -2,51 грн
24,49 грн