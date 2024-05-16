Аскофен Л таблетки блистер, №10 - Харьков (21333) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
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Харьков, ул. Достоевского, 10
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Харьков, проезд Стадионный, 11
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Харьков, ул. Золочевская, 19
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Харьков, просп. Байрона, 183
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Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
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Мерефа, ул. Савченко, 4
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Ольшаны, ул. Центральная, 1-Е
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Змиев, ул. Административная, 5
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Сахновщина, ул. Центральная, 8
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Всего: упаковка (3)
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Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
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Ахтырка, ул. Батюка, 36
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Всего: упаковка (3)
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Ахтырка, ул. Победы, 11
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Всего: упаковка (14)
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Ахтырка, пер. Харьковский, 3