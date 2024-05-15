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Аскофен Л таблетки блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (21333) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (8)
27,44
Экономия: -2,95 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (8)
30,00
Экономия: -5,51 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (4)
29,41
Экономия: -4,92 грн
24,49 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
27,00
Экономия: -2,51 грн
24,49 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (3)
27,00
Экономия: -2,51 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (8)
30,90
Экономия: -6,41 грн
24,49 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (6)
27,60
Экономия: -3,11 грн
24,49 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
19,02
Экономия: -1,12 грн
17,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (8)
26,90
Экономия: -2,41 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (5)
29,91
Экономия: -5,42 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
31,50
Экономия: -7,01 грн
24,49 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (3)
27,44
Экономия: -2,95 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
Всего: упаковка (4)
29,40
Экономия: -4,91 грн
24,49 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
21,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (10)
28,80
Экономия: -4,31 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (10)
27,80
Экономия: -3,31 грн
24,49 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (7)
27,43
Экономия: -2,94 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 50
Всего: упаковка (1)
32,30
Экономия: -7,81 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (9)
27,80
Экономия: -3,31 грн
24,49 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (3)
32,00
Экономия: -9,00 грн
23,00 грн