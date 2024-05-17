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Аскофен Л таблетки блистер, №6 - Одесса (21332) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (7)
16,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (2)
15,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (1)
15,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (12)
17,94
Экономия: -2,62 грн
15,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (5)
16,46
Экономия: -2,72 грн
13,74 грн
В других городах:
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (4)
15,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
Всего: упаковка (14)
25,00
Экономия: -9,68 грн
15,32 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (7)
16,80
Экономия: -1,48 грн
15,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 145
Всего: упаковка (10)
19,50
Экономия: -4,18 грн
15,32 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
Всего: упаковка (12)
15,32 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (16)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
14,43
Экономия: -0,57 грн
13,86 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (4)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (5)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Хотин, ул. Хмельницкого Богдана, 15
Всего: упаковка (3)
17,40
Экономия: -2,08 грн
15,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 220-В
Всего: упаковка (1)
23,00
Экономия: -7,68 грн
15,32 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: упаковка (22)
11,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Черновцы, просп. Независимости, 111
Всего: упаковка (1)
15,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Небесной Сотни, 9
Всего: упаковка (1)
16,33
Экономия: -1,01 грн
15,32 грн