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Аскофен Л таблетки блистер, №6 - Львов (21332) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (7)
15,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
15,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (11)
20,43
Экономия: -5,11 грн
15,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
15,71
Экономия: -0,39 грн
15,32 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (9)
13,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
15,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (10)
16,40
Экономия: -1,08 грн
15,32 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (8)
13,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: упаковка (1)
23,92
Экономия: -8,60 грн
15,32 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (10)
17,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, ул. Варшавская, 193
Всего: упаковка (10)
16,60
Экономия: -1,28 грн
15,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (7)
17,94
Экономия: -2,62 грн
15,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (9)
17,60
Экономия: -2,28 грн
15,32 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (6)
19,50
Экономия: -4,18 грн
15,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (14)
20,40
Экономия: -5,08 грн
15,32 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (7)
12,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (10)
12,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (10)
18,63
Экономия: -3,31 грн
15,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (10)
19,50
Экономия: -4,18 грн
15,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 11
Всего: упаковка (9)
18,63
Экономия: -3,31 грн
15,32 грн