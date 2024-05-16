Аскофен Л таблетки блистер, №6 - Киев (21332) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 17 аптеках
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Киев, ул. Крещатик, 13
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Подорожник
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Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Аптека низких цен
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Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
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Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
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Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
Аптека копейка
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Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
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Киев, ул. Тростянецкая, 47
Аптека шар@
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Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
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Всего: упаковка (9)
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Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Экостатус
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Киев, ул. Дегтяревская, 9
Аптека
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Киев, ул. Деревлянская, 8
Альго-фарм
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Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Альго-фарм
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
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Альго-фарм
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Коцюбинское, ул. Доковская, 1
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 150
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Згуровка, ул. Украинская, 5-Б
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Авк фарм
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Всего: упаковка (12)
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Авк фарм
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Всего: упаковка (22)
Открыто Закроется в 20:30
Коростень, ул. Грушевского, 20
Подорожник
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Всего: упаковка (14)
Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Шевченко, 21