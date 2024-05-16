Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИСалициловая кислота и её производныеАцетилсалициловая кислота, комбинации без психолептиковАскофен ЛЦены в аптеках

Аскофен Л таблетки блистер, №6 - Киев (21332) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
15,87 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
15,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (10)
16,07 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (14)
22,30
Экономия: -7,00 грн
15,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
20,40
Экономия: -5,08 грн
15,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (10)
15,29
Экономия: -0,99 грн
14,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (9)
14,56
Экономия: -0,81 грн
13,75 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
Всего: упаковка (2)
25,00
Экономия: -9,68 грн
15,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
Всего: упаковка (6)
13,71
Экономия: -0,63 грн
13,08 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (4)
15,49
Экономия: -1,17 грн
14,32 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (10)
14,68
Экономия: -0,56 грн
14,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (9)
15,47
Экономия: -1,56 грн
13,91 грн
Экостатус
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 9
Всего: упаковка (1)
14,00 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (10)
12,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (4)
13,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (5)
14,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (5)
12,00 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Коцюбинское, ул. Доковская, 1
Всего: упаковка (1)
15,32 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 150
Всего: упаковка (2)
23,92
Экономия: -8,60 грн
15,32 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Згуровка, ул. Украинская, 5-Б
Всего: упаковка (5)
16,81
Экономия: -1,49 грн
15,32 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (8)
21,20
Экономия: -0,64 грн
20,56 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (12)
11,00 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Коростень, ул. Грушевского, 20
Всего: упаковка (22)
11,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
Всего: упаковка (14)
25,00
Экономия: -9,68 грн
15,32 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
21,02
Экономия: -5,70 грн
15,32 грн