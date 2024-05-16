Аскофен Л таблетки блистер, №6 - Харьков (21332) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Харьков, проезд Стадионный, 11
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Харьков, просп. Победы, 70-Е
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Харьков, просп. Победы, 72-Д
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Сахновщина, ул. Центральная, 8
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Тростянец, ул. Вознесенская, 12-А
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 71
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Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
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Ромны, бульв. Европейский, 46/5
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Запорожье, просп. Соборный, 218
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Запорожье, просп. Соборный, 129
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Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
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Кролевец, ул. Леси Украинки, 2-В
Аптека бам
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Черкассы, ул. Смелянская, 40
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Черкассы, бульв. Шевченко, 145
Подорожник
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Згуровка, ул. Украинская, 5-Б
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Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
Біла ромашка
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Чернигов, просп. Мира, 49
Подорожник
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Бровары, ул. Киевская, 150